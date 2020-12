Sokak számára örömteli hírrel hangolt a karácsonyi ünnepekre a Williams, a csapat ugyanis közölte, hogy alapítója, Sir Frank Williams elhagyhatta a kórházat és visszatérhetett otthonába.

We're delighted to say that Sir Frank has been discharged from hospital and is now on the mend at home.



The Williams family would like to thank everyone for their support during this difficult time, and to wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year. pic.twitter.com/Q1HmBc7i3T