A Forma-1 egyik legpatinásabb, második/harmadik legeredményesebb csapata – attól függően, hogy a konstruktőri címek vagy a futamgyőzelmek számítanak –, a Williams mindig is ragaszkodott a függetlenségéhez, az ezredforduló után sem haladtak a korral, ami végül a hanyatláshoz is vezetett.

A grove-i alakulat 2019-ben jutott a mélypontra, tökéletesen versenyképtelen sereghajtóvá váltak, és bár idén biztató jeleket láthattunk tőlük a pályán, elkerülhetetlenné vált a gyökeres változtatás.

Az alakulat késő tavasszal jelezte, hogy nyitottak az eladásra, ma pedig megérkezett a bejelentés: egy amerikai befektetési alap, a Dorliton Capital vásárolta meg a csapatot.

Williams Racing is acquired by Dorilton Capital.

New era secures long-term future of the F1 team and paves the way for renewed competitiveness.

— WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) August 21, 2020