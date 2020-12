“Ez az első napom vörösben, úgyhogy nagyon különleges, soha nem fogom elfelejteni. Teljesen készen állok, motivált vagyok, frissen állok a kihívás elé” – mondta a spanyol. “Ma megvoltak az első találkozóim, körbenéztem a gyárban és várom már, hogy jövőre gyakrabban megtehessem ezt” – tette hozzá. Sainz a nap során együtt ebédelt újdonsült csapattársával, Charles Leclerc-rel, valamint Mattia Binotto csapatfőnökkel is.

Nem állt meg a Ferrarinál az élet a 2020-as Forma-1-es szezon leintésével, ugyanis a jövő évad előtt fontos változáson megy keresztül a csapat: távozik Sebastian Vettel, akinek helyét Carlos Sainz foglalja el. A spanyol első munkanapja a vörösöknél pénteken volt, ahol rögtön találkozott a legfontosabb ferraris személyiségekkel, valamint üléspróbán is járt: a jövő hónapban pályára gurulhat a maranellóiak 2018-as autójával.

Scuderia Ferrari 2021. La alineación más joven de Maranello en más de 50 años. Carlos Leclerc y Charles Sainz 🤪. Muy buena pinta tiene la próxima temporada. #F1 🎄 pic.twitter.com/B5M0oHS1QX — Diego Mejia (@diegofmejia) December 19, 2020

A nap nem csak ennyiből állt: már megtartották a “keresztelőt” is az olaszok, azaz elnevezték a 2021-es Forma-1-es versenygépet. Erről Binotto számolt be. “Egyszerű nevet választottunk, mert úgy hisszük, a jövő év átmenet lesz 2022-be, így SF21 lett a neve. Egy részben befagyasztott autóról lesz szó, ugyanazzal a kasztnival, melyet 2020-ban is használtunk.”

Az SF21-est azonban a nagyközönség nem láthatja a barcelonai tesztekig. A Ferrari két nagyobb eseményt is szervez a tél során: az elsőn a csapatot mutatják be, míg az autó leleplezésére a katalán főváros mellett fekvő versenypályán kerülhet sor. A gyakorláson Leclerc és Sainz vezeti majd az új munkaeszközt.

“1968 óta ez a Scuderia Ferrari legfiatalabb pilótafelállása” – mondta Binotto a pilótákról. “De tudom, hogy nemcsak fiatalok, de nagyon tehetségesek is, és már tapasztalattal is rendelkeznek. Carlosnak sem ez az első éve egy F1-es csapattal.”