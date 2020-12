Nagy várakozással tekintettek a pénteki nap elé a Forma-1 rajongói, ugyanis fontos bejelentések hírei keringtek a sajtóban, ezek közül az egyik a Mercedest érintette. A csapat közleménye végül nem is maradt el, ám annak tartalma elmaradt a várakozásoktól.

Előzetesen sokan arra gondoltak, hogy Lewis Hamilton hosszú ideje halogatott szerződéshosszabbítását jelenthetik be. A bajnokalakulat mindent meg is tett, hogy ezt elhiggyék az emberek. “Azt tervezem, hogy itt leszek jövőre is. Itt akarok lenni jövőre is. A csapattal közösen az eddigieknél is többet elérhetünk, a sporton belül és kívül egyaránt” – idézte a Mercedes a hétszeres világbajnokot a 2021-es szezonnal kapcsolatban egy sejtelmes Twitter-üzenetben még csütörtökön.

Végül ez a bejelentés elmaradt, ám más dolgokra fény derült: a csapat bejelentette, hogy az eddig szponzorként az autókon szereplő INEOS a Mercedes F1-es csapatának résztulajdonosa lett, a brit vegyipari vállalat az istálló egyharmadára tett szert, a maradék rész egyenlő arányban a Daimleré és Toto Wolffé. Korábban a Daimleré volt a csapat 60 százaléka, Wolff tulajdonrésze 30 százalék, míg 10 százalék a néhai Niki Lauda tulajdonában volt.

Az osztrák csapatfőnök-vezérigazgató sorsa is rendeződött: három évig biztosan marad az alakulat élén. “Örülök, hogy új fejezetet kezdhetek a csapattal, mely olyan számomra, mintha a családom lenne. Rengeteg csúcs- és mélyponton vagyunk túl együtt, nem tudnám elképzelni, hogy jobb csoporttal dolgozhassak együtt ebben a sportban. Örülök, hogy együtt folytatjuk a munkát az új érában is” – mondta Wolff.