A McLarennél pilótacsere lesz jövőre, Carlos Sainz helyére Daniel Ricciardo érkezik a Renault-tól. A spanyol a Ferrarinál folytatja pályafutását Sebastian Vettel helyén, csapata szívbe markoló videóval búcsúztatta.

A McLaren csapattagjai olaszul üzenték meg a Ferrarinak, hogy Sainz személyében karácsonyi ajándékot küldenek, akire úgy kell vigyázniuk, ahogy ők tették. A videó nyitómondata természetesen Lando Norrisé.

💬 A message to our friends at @ScuderiaFerrari and to the famous tifosi.



🇮🇹 𝘜𝘯 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘢𝘪 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘪 𝘢𝘮𝘪𝘤𝘪 𝘥𝘪 𝘚𝘤𝘶𝘥𝘦𝘳𝘪𝘢 𝘍𝘦𝘳𝘳𝘢𝘳𝘪 𝘦 𝘢𝘪 𝘴𝘶𝘰𝘪 𝘧𝘢𝘮𝘰𝘴𝘪 𝘵𝘪𝘧𝘰𝘴𝘪.#AdiosCarlos 🧡 pic.twitter.com/B24NYpzOgF