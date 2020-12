Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is ment a 2020-as Forma-1-es szezon, melyet a koronavírus-járvány sem állíthatott meg. Eseményekből – a pályán és a pályán kívül – nem volt hiány, és a bekövetkező változások alapján ígéretes lehet a 2021-es bajnokság is. De mik is ezek a változások? Az alábbiakban mindent megtalálsz egy helyen!

Ferrari

Sebastian Vettel hat szezon után otthagyja a maranellói alakulatot, miután a Scuderia még bőven a júliusi rajt előtt úgy döntött, hogy Charles Leclerc mellett Carlos Sainz vezetheti a vörös autót 2021-ben. A négyszeres világbajnok 14 győzelmet, 12 pole-pozíciót, 55 dobogót és két vb-ezüst (2017, 2018), valamint egy bronzérmet (2015) gyűjtött.