Vettel maga is különleges festésű, krómos-csillogós sisakban versenyez ferraris búcsúhétvégéjén. A bókón rajta vannak a legfontosabb ferraris sikerei, valamint a Grazie Ragazzi (Köszönöm, fiúk!) üzenet az olasz és német trikolór mellett.

Vissza kellett ugyan térnie a Williamshez, de George Russell így sem feledkezett meg a csapattól idén végleg búcsúzó Williams családtól. Russell idei utolsó sisakfestésével Frank és Claire Williams előtt tiszteleg.

Frank, Claire, this one is for you, to celebrate your incredible journey in F1. Thank you for all you’ve done for me, the team and the sport. Hope you like it 🙏 pic.twitter.com/3O1mmXBy7X