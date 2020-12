Here come the drivers – 90 minutes of practice is GO! #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/XHrVYu3rr5

A fokozott aktivitás a Pirellinek is köszönhető volt: a versenyzőknek a 2021-es gumikat kellett tesztelniük legalább nyolc mért körön keresztül, ezt a feladatot pedig mindenki hamar le akarta tudni. Használatukat követően a szokásos menetrendben folytatódtak a dolgok: előbb a közepes és kemény, majd a lágy gumikat használta a többség, utóbbiakon időmérős szimulációs köröket futva.

We’re underway for FP2 at Yas Marina. First thing on the list… @pirellisport tyre testing. #RSspirit #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Zwnr4KOram

A Mercedesnek ezúttal sem volt hibátlan edzése: Valtteri Bottas gázpedáljával nem volt minden rendben, míg Lewis Hamilton egy alkalommal kormánycserét kért. Ezek azonban nem állították meg őket, a két pilóta az első két helyen zárta a gyakorlást a Red Bull párosa, Verstappen és Alexander Albon előtt. Az energiaitalosok lemaradása még nem volt egy másodperc az éllovas finnhez képest, ám az ötödik Lando Norris a McLarennel már 1,1 másodperccel lassabban ért körbe az 5554 méteres aszfaltcsíkon.

A középmezőny szorosságát jól kifejezi a Norris és a 12. helyezett csapattársa, a spanyol Carlos Sainz közötti különbség, mely kevesebb mint 2 tizedmásodperc volt. Közéjük befért mindkét Renault, mindkét Racing Point, Charles Leclerc Ferrarija és Danyiil Kvjat AlphaTaurija is. Sebastian Vettel az utolsó, Ferrarival töltött pénteki napját a 15. helyen zárta.

Az edzés végén forró pillanatokat élt át a williamses George Russell és Kimi Räikkönen is. Hamilton múlt heti helyettesének autójában az MGU-K adta meg magát, és eregetett füstöt, de a brit visszagurult a bokszba, ám a Jégembernek a pályán kellett bevetnie minden tűzoltótudását, hogy ne égjen porig Alfa Romeója. Utóbbi eset miatt piros zászlóval meg is szakították a gyakorlást.

Kimi is ok – he also helped the marshals with their work 👍 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/OxyylMZsle

A romeltakarítás után hat percük maradt a versenyzőknek a gyakorlásra. Hamilton is el szerette volna hagyni a bokszutcát, ám a Haas garázsa előtt valamiért leállt a Mercedes, melyet csak a csapattagok tudtak újraindítani. Egy kör után vissza is tért a bokszba a hétszeres világbajnok egy újabb kormányért, ám ezzel sem maradt le semmiről: senki nem javított addigi legjobb mért körén a leintésig.

We are green again with around five minutes of FP2 to go 🚥

But Lewis Hamilton grinds to a halt in the pit lane 😮#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/UUM32T9yDQ

