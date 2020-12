A 2001-es Olasz Nagydíj először fordult elő a Forma-1-ben, hogy szezon közben mutatkozott be egyszerre két újonc is: Jack Aitken a Williamsnél ugorhatott be George Russell helyére, köszönhetően annak, hogy a brit a koronavírusos Lewis Hamilton helyettesíti a Mercedesnél, míg Pietro Fittipaldi a múlt vasárnapi horrorbalesetét égési sérülésekkel megúszó Romain Grosjean Haas-Ferrarijába ülhetett be.

Aitken meggyőző teljesítményt nyújtott első időmérőjén: a Forma-2-es versenyző úgy maradt el mindössze 96 ezreddel Nicholas Latifitől a Forma-1-es Szahíri Nagydíj kvalifikációján, hogy hibázott az utolsó kanyarban – így első F1-es versenyét a 18. rajtkockából várhatja. „Az volt a célom, hogy minden egyes alkalommal, amikor beülök az autóba, tegyek egy lépést előre. Ezt teljesítettem. Kicsit el vagyok kenődve, hogy az utolsó köröm nem alakult olyan jól, mint amennyire akartam, de nem panaszkodhatok” – mondta.