A dobogósokkal David Coulthard, a Williams, a McLaren és a Red Bull korábbi, tizenháromszoros nagydíjgyőztes versenyzője készítette az interjúkat. Az ezeket követő dobogóceremónián Pérez végig a könnyeivel küzdött, Ocon pedig be is vallotta, hogy eltört nála a mécses.

Sergio Pérez (Racing Point, 1.): „Nem jutok szóhoz, remélem, hogy nem álmodok. Mindig is erről a pillanatról álmodtam. Tíz évig tartott. Nem is tudom, mit mondjak. Az első kör után azt hittem, vége a versenyemnek, de nem adtam fel. Mondtam is a csapatnak a második etap alatt, hogy olyan az autó, akár egy limuzin. Lehengerlő tempónk volt, és tudtuk, mit kell csinálnunk, jó tempónk volt az egész hétvége folyamán. Az, hogy mi lesz jövőre, nyilván nem rajtam múlik, igyekeztem nyomni. Ha jövőre nem leszek a rajtrácson, majd 2022-ben visszatérek.”

Esteban Ocon (Renault, 2.): „Sírtam, amikor átszeltem a célvonalat, nagyon sok érzelem hasított át a gondolataimon. Nehéz szezonunk volt idáig, ennek ellenére nagyon keményen dolgoztunk, motiváltak maradtunk, és végül összejött. Kemény munka volt, de kifizetődő. Az a legfontosabb, hogy amikor egyre kevesebben hisznek benned, bízz önmagadban. Daniel [Ricciardo, Ocon csapattársa – szerk.] nagyon jó szezont fut, de loptam hozzá képest a távolságot, ez a dobogó pedig hab a tortán!”

Lance Stroll (Racing Point, 3.): „Lenyűgöző verseny volt ez a csapat számára, a magam részéről ugyanakkor kissé csalódott vagyok, hiszen nyerhettem volna. Nagyon mélyet fékeztem, ezért Esteban elment mellettem, nekem pedig már nem volt meg a tempóm utána. Így is hihetetlen napja volt a csapatnak, ez az első és harmadik hely, amire szükségünk volt a bajnokságban. Sergiónak pedig örülök, hiszen utolsó versenyeit tölti a csapatnál, és hosszú ideje várt már a győzelemre.”