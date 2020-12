„Végül sikerült bevennem a kanyart, jó volt a kigyorsításom is, aztán volt egy meredek pillanatom a 4-esnél, amikor már nem voltam benne biztos, hogy a gumik kitartanak a kör végéig” – folytatta, majd elismerte, hogy sikerében nagyban közrejátszott, hogy az időmérő előtt az alphatauris Pierre Gasly fedélzeti kamerás felvételeit tanulmányozta. „Sokkal jobban mertem használni a kerékvetőt a 8-as kanyar bejáratánál, szóval köszi, Pierre!”

Olvass tovább

Elárulta azt is a 23 éves versenyző, miért nem tért vissza a pályára a Q3 végén. „Már nem volt új szett gumim, és két okból kifolyólag is úgy döntöttem, hogy inkább korábban jövök ki. Egyrészt számítottam arra, hogy a végén még gondot okozhat a forgalom, másrészt volt konkrét elképzelésem arról, mit akarok” – indokolt az 53,613 mp-es körével amúgy nagyon is elégedett Leclerc.

A monacói ugyanakkor nem gondolja, hogy a Ferrari a vasárnapi versenyre is át tudná menteni ezt a formát.

„Idén néhány alkalommal már előfordult, hogy előrébb zártunk a kvalifikáción, mint gondoltuk. Emiatt sok mindenben reménykedhetünk a vasárnapot illetően, de muszáj reálisan látnunk a dolgokat. A holnapi nap nehéz lesz, legalábbis nem hinném, hogy annyira versenyképesek leszünk, mint ma, de megpróbálom majd kihozni belőle a maximumot” – zárta mondandóját.