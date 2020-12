Noha Romain Grosjean és a Haas is arra számított, hogy a múlt vasárnapi Bahreini Nagydíjon súlyos balesetet szenvedett versenyzőt már kedden kiengedik a kórházból, erre végül egy nappal később került sor.

Grosjean magyar idő szerint szerda reggel fél kilenckor hagyhatta el a kórházat, ahol így összesen három éjszakát töltött. “Grosjean folytatja a magánterápiát a kézfejét érintő égési sérülések miatt, egyelőre Bahreinben marad” – áll a csapat közleményében.

“Romain és az egész Haas F1 Team nevében szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani, aki a kórházban gondját viselte.”

My right hand this morning. The happiness I had when I was told that I didn't need the full dressing anymore and could use my finger was huge. Almost cried. A victory on my way to recovery pic.twitter.com/QuZojM1mZe