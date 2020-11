Lewis Hamilton idei 10. és pályafutása 98. rajtelsőségét hozta a Forma-1-es Bahreini Nagydíj időmérő edzése. Valtteri Bottas második helye révén a Mercedes idén már 11. alkalommal bérli ki az első sort, a harmadik helyről pedig Max Verstappen rajtolhat – vagyis az egetrengető meglepetés ezúttal is elmaradt.

Lewis Hamilton (Mercedes, 1.): „Őszinte leszek, nem ünnepeltem sokat a hetedik világbajnoki címem után. Mégpedig azért, mert edzettem, és próbáltam továbbra is önmagamra fókuszálni. Ez a folytatása annak, amit eddig csapatként elértünk, változatlanul lenyűgöznek a srácok. Tudom, hogy most heteket töltenek majd a családjuktól, és minden sikertől függetlenül ez egy kemény év, így minden erőfeszítésüket nagyra becsülöm. Úgy vágtam neki a mai napnak, hogy jól szeretném érezni magam és élvezni. Ez a legfontosabb, hogy nyomás nélkül, némi felszabadultsággal vezethessünk, ahogyan azt én is tettem ma. Az egész a megfelelő egyensúly megtalálásáról szólt. Összességében tiszta köröm volt, elégedett vagyok vele.”

Valtteri Bottas (Mercedes, 2.): „Jól éreztem magam, és éppen ez a probléma. Éreztem, hogy sikerült mindent kizárni az autóból, az utolsó körben nem is hibáztam, apróságokon múlt minden, de legalább újra miénk az első sor. Nincs rejtett problémája az autónak, és már várom a holnapot.”

Max Verstappen (Red Bull, 3.): „Elég jó kört raktam össze, noha a hátsó tengelyről egy kicsit hiányzott a tapadás a lassabb kanyarokban, de összességében szerintem jó időmérő edzést zártam. Meglátjuk, hogyan alakul a holnapi verseny, kemény dolgunk lesz a gumikkal. Remélem, sikerült ennek megfelelő kompromisszumot kötnünk. Az volt az érzésem, hogy ma a Mercedes feljebb kapcsolt. Nehéz lesz őket legyűrni holnap, de nekünk más gumijaink lesznek, azt viszont még nem tudjuk, hogy az előnyünkre tudjuk-e ezt fordítani. Remélem, izgalmas versenyben lesz részünk. Csak magamra kell koncentrálnom, valamint arra, hogy közel maradjunk a Mercedesekhez.”