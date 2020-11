A Forma-1 költségcsökkentési reformjai keretében 2023-tól a versenyzők fizetését is korlátoznák, még pontosabban a pilóták bérére szánható összegnek szabnának plafont a csapatoknál, egy-egy alakulat 30 millió dollárt költhetne évente a két versenyzőre, ha pedig ennél többet szeretne, azt az autóra és működésre engedélyezett, addigra 135 millió dolláros keretből kellene kiegészítenie.

Ugyan az alakulatok többségének megfelel majd a 30 milliós mozgástér, a top sztárok azért egyedül is keresnek ennyit, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton legalábbis most többért dolgozik – és minden bizonnyal a jövőben is így lesz, ha marad.

A Bahreini Nagydíj sajtónapján többek között erről is kérdezték az angolt, aki egy igen kínos hibát is elkövetett.

Az AlphaTauri csapatfőnöke, Franz Tost is nyilatkozott a témában tegnap, az osztrák azt mondta, hogy a pilóták így is „túl sokat keresnek”, és hogy örülniük kéne, hogy ez a munkájuk, mellette pedig valami pénzt is kapnak, éppen elég lenne nekik maximum évi 10 millió.