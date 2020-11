A tavaly a Williamsnél versenyző Robert Kubica idén szponzorával, a lengyel olajcég Orlennel együtt az Alfa Romeóhoz ment, ahol taralékos és tesztpilótaként kapott állást.

A névadó szponzornak köszönhetően Kubica számos vezetési alkalomhoz is jutott, a téli tesztelés során, majd jó néhány szabadedzésen is autóba ült, így tesz majd holnap is, a Bahreini Nagydíj első szabadedzésén, melyen Kimi Räikkönen autójával köröz a szahíri pályán.

Lehetséges ugyanakkor, hogy Kubica most pénteken vezet utoljára F1-es autót, a 36. születésnapját jövő vasárnap ünneplő lengyel ugyanis fontolgatja, hogy jövőre már mással foglalkozzon.