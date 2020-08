Ahogy már írtuk, Robert Kubica személyes támogatója, a 2020-tól az Alfa Romeo névadó szponzoraként szereplő Orlen olajtársaság jól képviselte a lengyel versenyző érdekeit, számos versenyhétvégés szereplést alkudtak ki neki.

A második Red Bull Ring-i és a hungaroringi alkalmak után Kubica a második silverstone-i forduló, a 70. Évfordulós Nagydíj első szabadedzésén is pályára lép majd, ezúttal Antonio Giovinazzi kispadozik majd péntek délelőtt.

He’s back! 👏 🔙

Robert Kubica will make his third FP1 appearance of the season as he returns to the cockpit for the first practice session of the second Silverstone weekend! 🇬🇧 #F170 #RK88 pic.twitter.com/Gq95L9imQE

— Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) August 5, 2020