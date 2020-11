A jövő évre tervezték, de a koronavírus-járvány miatt 2022-re halasztották a Forma-1 nagy, az autókat teljesen átalakító műszaki szabályváltozásait. Az új modelleken egyelőre tilos dolgozni, de a jövő év első napjától megindulhat a munka, a McLaren technikai főnöke, James Key alig várja ezt.

„Nagyon nehéz dolog egy ekkora változás. 2009-ben, 2014-ben és 2017-ben is láthattuk ezt. Mérnökként az ember szeretne csak az új autón dolgozni, de az aktuális idényben is jól kell teljesíteni. A különbség a korábbi szabályváltozásokhoz képest, hogy akkor a régi alapokra építhettünk, most viszont jönnek a szívóhatású (ground effect) autók, a csapatoknak egyáltalán nincs viszonyítási pontja” – magyarázta a szakember a német Auto Motor und Sportnak.

„De nagy rajongója vagyok az ilyen változásoknak, mert most hátrébb lehet lépni, szabadabban lehet gondolkodni. Most előzetes tudás és anélkül kell kitalálni, merre induljunk, hogy tudnánk, a többiek mit csinálnak.”