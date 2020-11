A Mercedes 2014 óta totálisan uralja a Forma-1-et, zsinórban hétszer húzták be mind a konstruktőri, mind az egyéni világbajnoki címet.

A jó pénzügyi háttér és a műszaki kiválóság mellett csapatkultúra, a mentalitás is fontos szerepet játszott ebben, az egyik vezérelvük egyenesen Új-Zélandról érkezett.

„Van egy sportpszichológusunk a a csapatnál, Ceri Evans, ő az All Blacks (az új-zélandi rögbiválogatott – a szerk.) sportpszichológusa is. Az All Blacks egyik mottója az, hogy »f***fejnek nincs hely«, és mi is magunkévá tettük ezt a filozófiát” – magyarázta a csapatfőnök, Toto Wolff a Forma-1 hivatalos oldalának.