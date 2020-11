Grosjean, valamint az F1-ből már kipottyant, a visszatérés lehetőségét kereső Nico Hülkenberg is nagy ígéretnek számított annak idején, de az előbbinek „csak” néhány dobogó, az utóbbinak még annyi sem jött össze az évek alatt.

A Haas néhány héttel ezelőtt bejelentette, hogy 2021-re mindkét versenyzőjét lecseréli, így F1-es ülés nélkül marad Kevin Magnussen, valamint a csapatnál a 2016-os kezdetek óta szolgáló Romain Grosjean is.

„Nos, ha belegondolok, talán nem volt szerencsés az 1986-87-es korosztályba születni. Paul Di Resta, Nico Hülkenberg, és, sőt egy Sebastian Buemi is – mindannyian rosszkor érkeztünk, akkor, amikor az összes élcsapatos hely foglalt volt, az öregek még nem szálltak ki a Forma-1-ből, az akkor beszállt fiatalok pedig sosem kaptak igazán jó lehetőségeket. Így alakult” – mondta az In the Pink podcastben.

„Erre nem sok befolyása van az embernek, és így is hihetetlen, hogy 10 évem volt az F1-ben. Szerintem elértem, amit szerettem volna. Nyilván mindenki szeretne világbajnok lenni, de rájön, hogy a megfelelő eszközök híján nincs rá esély. Remélhetőleg a jövőben megváltozik ez, ugyanis szerintem sokkal jobba lenne a Forma-1, ha nem egy csapat dominanciájáról szólna.”

Grosjean legjobb időszaka a 2012-13-as Lotus-korszak volt, amikor a szintén két év távollét után visszatérő Kimi Räikkönennel együtt sorra hozták a dobogós helyezéseket.

„Talán csak azt sajnálom, hogy a Lotus 2014-ben becsődölt a nagyszerű 2013-as idény után, amikor a jó irányba tartottunk. Én nem kaptam ajánlatot topcsapattól, Kimi elment a Ferrarihoz, a csapat meg lejtőre került. Azután meg már nehéz előrekapaszkodni, hogy az ember egy mezőny végi csapatnál vezetett.”

„Tudom, hogy képes lettem volna futamokat nyerni. Nem bánt, hogy nem sikerült, mert tudom, hogy mindig mindent megtettem, amikor lehetőségem adódott. Ahogy mondtam, csakis azt bánom, hogy 2013-ban, amikor versenyképes autóm volt, nem adódott egyértelmű lehetőség.”