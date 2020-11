A konstruktőri bajnokság harmadik helyéért ádáz csata dúl, mindössze néhány pont választja el egymástól a Racing Pointot, a McLarent és a Renault-t. A francia csapat meglepően jó szezont produkált, a Belga Nagydíj óta mindig szerzett pontot.

A nyolc futam óta tartó jó szériában két dobogós hely is összejött Daniel Ricciardónak, ugyanakkor Esteban Oconnál három műszaki hibás kiesés csúszott be.

“A legutóbbi néhány versenyen értékes pontokat veszítettünk megbízhatósági problémák miatt” – ismerte el a Renault vezérigazgatója, Marcin Budkowski. “Ennek nem örülünk, nagyon keményen dolgozunk azért, hogy újra kontroll alatt tartsunk mindent.”

“A harmadik helyért folytatott csatában akár a megbízhatóság is döntő tényező lehet. Az jó, ha van egy gyors autónk, de megbízható autó is kell a folyamatos pontszerzéshez.”

A Renault hátránya jelenleg 18 pont, akármi is lesz azonban a vége, Budkowski örül a fejlődésnek. “Egyértelműen jobb autónk van, mint tavaly. Annak több gyengéje is volt, ezek közül többre is megoldást találtunk.”

“Folyamatosan fejlődtünk a szezonban, jók voltak a fejlesztési csomagjaink is. Amint összeállnak ezek a dolgok, rögtön jönnek a jobb eredmények.”