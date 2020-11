A múlt vasárnapi Török Nagydíjon viszont megtört a jég, a négyszeres világbajnok versenyképes volt az igen nehéz körülmények között, a befutónál pedig még csapattársát, Charles Leclerc-t is megelőzte, hogy megszerezze idei első dobogós helyezését.

Sebastian Vettel a szezon végén – nem igazán saját akaratából – elhagyja a Ferrarit, minden bizonnyal az elküldés is benne van, hogy idén gyengén szerepel, küszködik.

„Nagyon jó rajtja volt, nagyon egyenletesen, jó tempóval vezetett. Vigyázott a gumikra, vigyázott a pályapozícióra, megvédte a helyét. A végén, az utolsó körön pedig ügyesen ki is használta az adódó lehetőséget. Nagyszerű ez számára. Perez mögött csak a harmadik lett, de ez is nagyszerű, örülök neki. Még mindig van hátra három verseny, remélhetően a következőkön is ilyen jól szereplünk majd!”

Charles Leclerc az utolsó körön Sergio Perezt támadta a 2. helyért, és bár végül a 4. helyre esett vissza, Vettel eredményével együtt ez volt a Ferrari idei legjobb teljesítménye.

A 33 éves német jövőre az Aston Martinnál folytatja Sergio Perez helyén, míg a négyszeres világbajnokot a McLarentől érkező Carlos Sainz váltja Leclerc mellett 2021-ben.