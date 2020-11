Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2020-as Forma-1-es Török Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorlást Max Verstappen nyerte a Red Bull-lal, megelőzve a ferraris Charles Leclerc-t és a csapattárs Alexander Albont.

A vártnál hamarabb megérkezett a csapadék: a pilóták nedves pályán, szemerkélő esőben, 12 fokos levegő- és 15 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdhették meg a körözést az Isztambul Parkban. Először a Haas versenyzője, Romain Grosjean hajtott a pályára átmeneti esőgumikon. Őt többen is követték, de senki sem kapkodta el a dolgokat, az első körök csak a tapogatózásról szóltak.

Megcsúszásokból, megforgásokból nem volt hiány, sőt, még koccanás is előfordult: Charles Leclerc a Ferrarival eltalálta Esteban Ocon Renault-ját, de egyikőjük autója sem sérült.

Sergio Perez is the first to 🔄 on Saturday #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/fUOY4HEYX5

Istanbul Park is proving very, very challenging in these tricky conditions 😳

Esteban Ocon 📻 “He hit me”

Charles Leclerc and the Renault come together, but they both appear okay to carry on without any damage#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/jrpZbd8wzz

