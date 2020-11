Bár a vezéralak Lewis Hamilton, a társadalmi egyenlőség, a sokszínűség, az emberi jogok Sebastian Vettel számára is nagyon fontosak, így nem igazán meglepő, hogy most a sisakján is ilyen üzenetet közvetít.

A négyszeres világbajnok a Forma-1-es Török Nagydíjra – hogy a helyszínválasztásnak van-e jelentősége, nem tudni – új sisakfestéssel állt elő: a szokásos fehér színt átmenetesen feketébe futtató bukó alsó peremén sokszínű tömeg látható, míg a szokásos német trikolór helyén most szivárvány díszeleg. A sisak tetején a „Together as one” (együtt egyként) felirat van, míg másutt az Atlanti-óceánt 1928-ban első nőként egyedül átrepülő Amelia Earharttól származó idézet – „Nincsenek határok, csak a láthatár – Szabadság” – olvasható rajta.

The message that is very dear to Sebastian Vettel’s heart in these difficult times and which has inspired this design can be found on the top of the helmet:

Together As One 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/ejEkL8JKne

— Jens Munser Designs (@JMD_helmets) November 13, 2020