A két héttel ezelőtti Emilia-romagnai Nagydíjon Max Verstappen a 3. helyről esett ki, amikor az 51. körben váratlanul eldurrant a jobb hátsó gumija.

A Forma-1 gumiszállítója, a Pirelli természetesen vizsgálatot indított a defekt kapcsán, mostanra megvan az eredmény is.

„Megvizsgáltuk a gumi megmaradt részeit. Vágásokat találtunk a futófelületen és az oldalfalon is, kívül is, belül is. Úgy véljük, a defektet a futófelület közepének sérülése okozta, ami mind az övbetétet, mind a szövetvázat károsította, melyek elkezdtek elválni egymástól, egy ponton pedig nem bírták tovább a terhelést, ez vezetett a hirtelen leeresztéshez, amit a felvételeken is láttunk” – magyarázta a Pirelli motorsportfőnöke, Mario Isola.