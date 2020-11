Olvass tovább

„A gumik tekintetében komoly terhelésekre számítunk, ezért is mentünk a kemény irányba a keverékekkel, ahogy Portimao esetében is tettük, bár lehet, hogy az új aszfalt kevésbé lesz durva, mint várjuk. Ahogy idén már többször, a szabadedzésen gyűjtött adatok most is kulcsfontosságúak lesznek a kopás és az elhasználódás szempontjából.”

„Az Istanbul Parkról nem lehet beszélni a 8-as kanyar említése nélkül, amelyet idén valószínűleg padlógázon teljesítenek majd a mai, magas leszorítóerejű Forma-1-es autók, ennek megfelelően növekvő gumiterheléssel. Nem lesz könnyű a futam, kritikus jelentőségű lesz a megfelelő gumikezelés” – folytatta a szakember.

Az utolsó és egyben egyetlen pirellis Török Nagydíjat a Red Bull-os Sebastian Vettel nyerte, a német négy bokszkiállást teljesített a versenyen. A teljes mezőny összesen 80 kerékcserét tudott le akkor, 1983 óta ez volt a legtöbb száraz körülmények között.