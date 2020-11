A Forma-1 idén az Amazon Web Servicesszel együttműködve a pályán gyűjtött, valós idejű, valamint a korábbi, „történelmi” adatokból mesterséges intelligencia segítségével kiszámolt infókkal, infografikákkal dúsította a közvetítéseket, a hétvégi Török Nagydíj során pedig újabb ilyet láthatnak majd a nézők, ezúttal az időmérős teljesítményt jósolják meg nekünk.

A szabadedzések a hétköznapi néző számára nem árulják el a pontos erőviszonyokat, az AWS viszont az edzésen teljesített idők, a gumik, a tapadási viszonyok, az autók egymáshoz viszonyított teljesítménye alapján igyekszik majd kikalkulálni, ki hogyan teljesíthet majd a kvalifikáción, ki az, aki ködösített a gyakorlásokon, kitől várható meglepetés, ki mennyi időt veszít a jobbakhoz képest.

— Formula 1 (@F1) November 12, 2020