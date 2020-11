Az elmúlt időszakban a mclarenes Lando Norris és a Red Bull-os Max Verstappen is bocsánatkérésre kényszerült a csapatrádiós kiszólásai miatt – igaz, az utóbbi ügynek még nincs vége, már az ENSZ-nél is bepanaszolták a hollandot –, de más pilótákra is vetett már rossz fényt, ami a futam közben hangzott el a szájukból.

A rádiózás alapján a mezőny egyik „leghisztisebb”, legjobban panaszkodó versenyzőjeként megismert Romain Grosjean szerint nincs jól, hogy a közvetítéseken beadják a beszélgetéseket (sőt, azok aztán az F1TV oldalán is elérhetők).