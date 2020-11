Jacques Villeneuve jól ismert arról, hogy nem rejti véka alá a véleményét, ráadásul mindenről és mindenkiről van is neki. A kanadai exvilágbajnokot most Alexander Albonról kérdezték, ő pedig a szokásos stílusában válaszolt is.

“Nem érdemli meg a helyét a Red Bullnál” – jelentette ki Villeneuve. “Ő a valaha volt legrosszabb második számú versenyzője a Red Bullnak. Ráadásul a csapatvezetés is védi.”

Tény, hogy a Red Bull 51 százalékos többségi tulajdonrésze thai kézben van, ez pedig talán megmentette Albont olyan döntésektől, amelyeket másokkal szemben már meghoztak volna.

“Noha a Red Bull is próbál segíteni neki, egyre csak rosszabb és rosszabb lesz. Kizárólag az útlevele miatt lehet csak a csapatnál.”

Albonnal szemben egyre inkább fogy a csapat türelme, inkább arra érdemes fogadni, hogy 2021-ben már más ül majd a helyén. Mivel kifogyott a tehetséges utánpótlásból, ezúttal valószínűleg kívülről igazol majd valakit a csapat, Nico Hülkenberg és Sergio Perez az esélyesek.