Miután az Alfa nem változtatott, világossá vált, hogy a Ferrari F2-es ifjoncai – Schumacher, Callum Ilott, Robert Svarcman – közül csak egy, a kis Schumi léphet fel az F1-be, még pontosabban az olaszok másik partneréhez, a Haashoz.

A Romain Grosjean és Kevin Magnussen helyére is új pilótát kereső amerikai alakulat számára a tárgyalási szakaszban nem jött jól ez.

„Megkértem Fredet (Vasseur, Alfa Romeo-csapatfőnök), hogy várjon a bejelentéssel a futam utánig, de láthatóan nem jött be a dolog” – panaszolta a Haas főnöke, Gütner Steiner a dán Ekstra Bladetnek.

Ugyan a helyzet elég világos, Schumacher a Haasnál vezet jövőre, Steiner még így sem volt hajlandó elismerni ezt:

„Mick a Ferrari pilótája. Sok minden zajlik most, de nem az én versenyzőm, ő a Ferrarié. Továbbra is az a tervem, hogy csak a szezon vége után jelentjük be az új pilótákat. Nyilván a nézők szeretnék tudni, és házon belül is ugyanez a helyzet, hiszen a versenyzők a csapat legfontosabb tagjai. A jó légkör érdekében a lehető leghamarabb tudatjuk majd mindenkivel, mi történik.”

Schumacher mellett a Haasnál esélyes lehet az F1-es visszatérés lehetőségét kereső Nico Hülkenberg, az orosz F2-es pilóta, a milliárdoscsemete Nyikita Mazepin, és ki tudja, akár az AlphaTauritól ejtendő Danyiil Kvjat, sőt akár még Alexander Albon is.