„Érzésre is jó volt, ja súlya, nem tűnt gagyinak. Gyerekkoromban, a gokartozásban kapott trófeák semmi kis műanyag cuccok voltak, de így is különlegesek, nagyon sokat jelentenek. Aztán ahogy az ember halad a felfelé a kategóriákban, egyre szebbek, egyre drágábbak lesznek, a Forma-1-ben meg egészen lenyűgözőek. De volt olyan időszak, amikor azért itt is spóroltak, nagyon cini, nagyon gagyi trófeákkal, amik nem is bírták az idő múlását” – folytatta.

A díjkiosztó utáni, bokszutcai ünneplésről készült fotók alapján azért az imolai trófea sem volt valami strapabíró, az egyik – a képek alapján nem egyértelmű, hogy Hamiltoné vagy a konstruktőri – darabot már javítani kellett, ragasztószalaggal erősítették rá vissza a keretet.