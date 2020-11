Olvass tovább

A német a leintés után egy rossz szót sem szólt csapatáról, sőt, még védelmébe is vette őket. “Lágy gumikat szerettem volna, ám tájékoztattak, hogy akkor veszítek Landóval [Norris – a szerk.] szemben. Inkább a pozícióvesztést választottam volna, valamint a tovább körözést, hogy a végén a lágyakkal támadhassak, de én nem látom az adatokat, a különbségeket, és a csapatra kell támaszkodnom ezen a téren.”

Vettel a rossz eredmény ellenére is talált értékelhető momentumot. “A versenyeim általában nem rosszak. Egy körön nehézségeim vannak a tapadási határok megtalálását illetően, ám a futamon számos más faktor is jelen van. Az utóbbi nagydíjak alkalmával mindig hátul voltam, de most szerencsés voltam abból a szempontból, hogy tiszta levegőben autózhattam” – mondta a német.