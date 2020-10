Pazar teljesítményt nyújtott a Forma-1-es Emilia-romagnai Nagydíj szombati időmérő edzésén, így a versenyen a negyedik helyről, Max Verstappen mellől rajtolhat majd Pierre Gasly. Az AlphaTauri ezzel legjobb rajtpozíciót állította be, a francia pedig még a Red Bull-lal indulhatott ennyire előkelő helyzetből a tavalyi Német Nagydíjon.

„Nagyon boldog vagyok, életem időmérője volt ez!” – kezdte mondandóját a holland Ziggo Sportnak Gasly. „Jól éreztem magamat az autóban, úgy tűnik, fekszik neki ez a pálya.”

„Úgy gondolom, már reggel is gyorsak voltunk, végig nagyon közel voltunk a top3-hoz. Érzésem szerint folyamatosan tudtam gyors köröket autózni, most viszont már a versenyre koncentrálunk” – utalt a délelőtti szabadedzésre a francia, amit ugyancsak negyedikként fejezett be.