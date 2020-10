Keep up with the action 👉 https://t.co/MddmLh2Nm7 #ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/35zi7Ehal9

Lewis Hamilton hamar az élre ugrott a Mercedes volánja mögött, míg Valtteri Bottas elvette a gázt a forgalom miatt. Kiemelkedően jól ment a két AlphaTauri, a Mercedes mögött ők tűntek a legerősebb autónak, még Max Verstappen Red Bulljánál is gyorsabb volt Pierre Gasly és Danyiil Kvjat. A sorrendet aztán Charles Leclerc kavarta fel, aki egy rövid ideig az élre is állt.

Bottas időmérője nem folytatódott jól, a forgalom után a pálya határai miatt bukta el a második mért körét: 7 perccel a Q1 leintése előtt a 19. helyen állt. A versenyirányítás szigorúan figyelte a pályahatárokat, különös tekintettel a 9-es, a 13-as és a 15-ös kanyarokra – utóbbi az utolsó szektor elején található sikán kijárata. Hasonlóan járt egyébként a Red Bull-os Alexander Albon is, neki is elvették a körét, és a kiesőzónába került.

A kvalifikáció első részének végéig Hamilton, Bottas és Albon is tudott javítani. Nem jutott végül tovább a két Haas, a két Alfa Romeo és a williamses Nicholas Latifi. Kevin Magnussen továbbjutási esélye a kavicságyban úszott el végleg, míg Kimi Räikkönen eredetileg továbbjutást érő köridejét elvették a pálya kiszélesítése miatt.

A Q2-ben taktikázni kezdtek a csapatok, ami a gumiválasztást illeti: a Mercedes, a Red Bull és a Ferrari párosa a közepes gumikat használva, míg mindenki más a piros oldalfalú, lágy Pirelliket használva próbált továbbjutni.

Az első mért körök után Bottas állt az élen Hamilton, míg Verstappen erőhiányra panaszkodott, nem tett meg mért kört. A probléma komolynak látszott, a Red Bull nagy erőkkel esett neki az autó hátsó részének.

A két Ferrarinak nemigen jött be a közepes gumis taktika: Leclerc-nél és Sebasstian Vettelnél is gyorsabbnak bizonyult még a williamses Geroge Russell is. A Mercedesek mögött vegyesen alakult az erősorrend, de Pierre Gasly tűnt mindenki közül a legerősebbnek az AlphaTaurival.

Miközben a Red Bull Verstappen autójával próbált csodát tenni, Albon majdnem összetörte a másik energiaitalos autót. A körülményeket emellett az is nehezítette, hogy Vettel rengeteg kavicsot vitt fel a pályára a célegyenesre fordító kanyarban.

A második felfutásra a Ferrarik lágy gumikra váltottak, de Vettelnek ez sem segített, a német nem jutott tovább, csak a 14. lett. Verstappen autóját is összerakta a Red Bull, a holland a közepes gumikon egyetlen mért kört futva elegendő kört jutott a továbbjutáshoz. Kiesett még a két Racing Point, Esteban Ocon (Renault) és George Russell (Williams).

A Q3-as első felfutások után Hamilton állt az élen Bottas és Verstappen előtt. Őket Gasly, Albon és Leclerc követte. A Mercedes címvédőjének még úgy is sikerült az élre állnia, hogy az utolsó kanyarban ő is megcsípte a kavicságy szélét. A pályahatárokkal sokat küszködő Albon nem örülhetett sokáig: ismét ráfázott, elvették az első Q3-as körét.

