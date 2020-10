A zsúfolt pályán több versenyző hamar versenyszituációba is került, a portugáliai hétvégén kétszer is ütköző Lance Stroll nem féltette a Racing Pointot a haasos Romain Grosjean mellett a Tamburello-sikánban. A kanyarkombináció többeknek is kihívást jelentett, az AlphaTauri orosz versenyzője, Danyiil Kvjat is prezentálta a legtöbbek által itt elkövetett hibát.

Az F1-es mezőnyből mindössze Kimi Räikkönen versenyzett itt 2006-ban, amikor még San Marinó-i Nagydíj néven volt az aszfaltcsík a versenynaptár része. Így nem is csoda, hogy a bokszutca nyitása után több autó is azonnal a pályára hajtott, hogy a 90 perces időkeretet minél hasznosabban töltsék.

A kavicságyakat nem csak itt, hanem a pálya többi részén is megkóstolták a pilóták, Carlos Sainznak a célegyenesre fordító kanyar sikerült a vártnál kalandosabban a McLarennel.

A versenyirányítás szigorúan figyelte a pályahatárokat, különös tekintettel a 9-es és a 15-ös kanyarok külső részére – utóbbi az utolsó szektor elején található sikán kijárata. Legtöbbször a Red Bull-os Alexander Albon fázott rá a szigorra, többször is túl szélesen fordult mindkét helyen, végül összesen 60 kört vettek el a pilótáktól.

Az edzés első fél órájában a Red Bull hollandja, Max Verstappen, valamint az AlphaTauri franciája, Pierre Gasly pingpongoztak egymással a legjobb köridők tekintetében. Ezek az idők azonban még nem voltak mérvadóak, ugyanis azok még a kemény keverékű abroncsokon születtek, a lágyabb Pirellik az edzés későbbi szakaszában kerültek elő a legtöbbeknél.

A két Mercedes élre is ugrott ennek köszönhetően: Valtteri Bottas és Lewis Hamilton a közepes gumikon léptek előre az első két helyre, de Verstappen még tovább “lágyított”, és a piros oldalfalú Pirelliken visszavette az első helyet. A pengeváltás egy jó ideig még zajlott az élen a három versenyző között a lágy gumikon, de a pilóták nem hajszolták a végtelenségig az egyre gyorsabb köröket, hagytak időt a versenyszimulációkra is.

A leintéskor végül Hamilton állt az élen 1:14,726-os köridővel, szűk három tizedmásodperccel előzve Verstappent. Bottas lett a harmadik, hátránya még fél másodpercen belüli volt csapattársához képest, a negyedikként végző Gasly lemaradása már közel egy másodperc volt.

Charles Leclerc az ötödik helyre repítette a Ferrarit, habár a monacói az edzés során többször panaszkodott autója alulkormányzottságára. Csapattársa, Sebastian Vettel fél másodperccel maradt el Leclerc legjobb köridejétől, a négyszeres világbajnok a 12. lett – a Scuderia várhatóan az idei harmadik olaszországi versenyen sem fog brillírozni. A monacóit a két Renault-val Daniel Ricciardo és Esteban Ocon követte. Kvjat lett a nyolcadik, a legjobb tízbe befért még Albon, illetve Stroll.

Az edzés utolsó perceiben többen is megpróbáltak javítani legjobb körükön, de akkora dugó volt a pályán, hogy egymást tartották fel a pilóták.

Az Emilia-romagnai Nagydíj időmérője magyar idő szerint délután 2 órakor kezdődik.