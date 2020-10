Komoly viharokat kavart a mongol közösségekben Max Verstappen múlt hétvégi egyik rádióüzenete. A Red Bull hollandja a Portugál Nagydíj második szabadedzésén ütközött Lance Stroll Racing Pointjával, dühében pedig “lemongolozta” a kanadait – a Down-kór régies nevéből, a korábban a magyarban is használt mongolidiotizmusból leszármazott kifejezés a hollandban ma sokkal tágabb értelemben használt, valami olyasmit jelent, hogy ostoba fogyatékos.

Verstappen ugyan nem kapkodta el, de néhány szóban bocsánatot kért azoktól, akiket szavaival megbántott.

Mindezzel azonban nem volt elégedett Mongólia külügyminisztere, Lundeg Purevsuren, aki több levelet is küldött a Red Bull vezetőségének. Üzenetet kapott többek között Dietrich Mateschitz, az energiaitalgyártó tulajdonosa és Tobias Moers, a névadó szponzor Aston Martin vezérigazgatója is. A politikus levelében megjegyzi, hogy azt gondolta, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) intézkedik majd Verstappen üzenetével kapcsolatban, valamint szerinte a sportág We Race As One (egyként versenyzünk) nevű programja csak látszatkampány, a Forma-1 kezdeményezésének nincsenek eredményei.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke védelmébe vette Verstappent. “Max nem akart senkit megbántani. A kijelentései a pillanat hevében születtek, amikor az érzelmek tomboltak benne” – mondta.