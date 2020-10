Bő egy hete röppent fel, hogy a Racing Pointtól az év végén távozni kényszerülő Sergio Perez a Williamsnél is érdeklődik, a csapat pedig George Russellt küldheti el a mexikói kedvéért.

A Mercedes programjába tartozó angol ifjonc biztos benne, hogy a jövő évre is szóló szerződése alapján 2021-ben is az angol csapatnál lehet, a spekulációkat pedig csak Perezék manipulációjának tartja, ugyanakkor a Williams megbízott főnöke, Simon Roberts a Portugál Nagydíj előtt nem volt hajlandó megerősíteni, hogy jövőre is az idei páros ül majd az autóikban.

A Mercedes-főnök Toto Wolff tisztázta, hogy annak ellenére, hogy ők adják a motorokat a Williamsnek, a pilótakérdésbe nem fognak beleszólni:

„Nem örülnénk, ha elküldenék, de ez nem rontaná meg a viszonyunkat a Williamsszel. A motorszerződés nem kötődik Russellhez, az egy teljesen másik megegyezés. 2025 van szerződésünk a Williamsszel, a Mercedes pedig köztudottan tiszteletben is tartja a szerződéseket” – mondta az Auto Motor und Sportnak.