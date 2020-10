Lewis Hamilton (Mercedes, 1.): „Elmondani nem tudom, milyen kemény volt ez ma. Igen, van egy nagyszerű autónk, de ezen a hétvégén a golyóinkra is szükség van ahhoz, hogy megnyomjunk itt egy kört. Valtteri nagyon gyors volt eddig a hétvége folyamán, így folyamatosan kerestem annak lehetőségét, hogy találjak még időt a pályában. Ő csak egy mért kört ment a végén, úgy voltam vele, hogy ez adhat nekem egy lehetőséget. Ki is mentem jó korán, mert szerettem volna extra mért kört futni, ez pedig tökéletesen működött. Nagyon kemény ez a pálya, vannak olyan pontjai, ahol azt se látod, hova mész, hosszú időn csak az eget látod. Ez az egyik leginkább kihívást jelentő pálya, ahol valaha jártam.”

Valtteri Bottas (Mercedes, 2.): „Úgy döntöttünk a végén, hogy közepes abroncsokra váltunk, mert gyorsabbnak tűntek. Az én döntésem volt, hogy csak egy mért kört menjek, mondván, a Q2-ben is bejött. Jó volt a köröm, de nem tökéletes. Két mért kört kellett volna mennem nekem is. Jó lett volna a pálya tiszta oldalára kvalifikálni, de mindent megteszek, amit csak tudok a második helyről is.”

Max Verstappen (Red Bull, 3.): „Nehéz ezen a pályán működésre bírni a gumikat. Kicsit bele is találtam, kicsit benne is maradt. Elégedett vagyok a Q3-mal, maga a kör teljesen rendben volt. A harmadik hely pedig nincs messze ahhoz, hogy holnap mi is játékban legyünk. Remélhetőleg közel tudunk majd maradni. Az 1-es kanyarban nehéz lesz bevetődni, így a rajt fontosabb lesz, ugyanakkor nincs elég információnk a gumikról. Érezzük viszont, mi a helyes út, aztán meglátjuk, mi történik.”