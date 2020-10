A két 90 perces edzésen számtalan megforgás is volt a Forma-1 számára ismeretlen aszfaltcsíkon, a tapadás keresésével küzdött Lewis Hamilton is. A Mercedes címvédője úgy gondolja, a folytatásban sem lesz egyszerűbb a helyzet. “Igen nehéz a gumikat a működési tartományba hozni. Szerintem a Q1-ben rengeteg autó lesz a pályán, valóságos kutyaviadal fog zajlani, hogy tiszta kört jelentő pozícióba kerüljünk. Ezt tudjuk tenni, mindannyian egy hajóban evezünk” – mondta.

Nem volt akcióból hiány a Forma-1-es Portugál Nagydíj pénteki napján. A fő attrakciót Lance Stroll és Max Verstappen ütközése jelentette, de a stewardok tevékenysége is szolgáltatott beszédtémát a portimaói paddockban.

Hamiltonnak nem is volt könnyű napja: a pályaelhagyások miatt elvett körök, valamint a piros zászlós megszakításoknak is köszönhetően csak nyolcadik lett a második szabadedzésen, miközben csapattársa, Valtteri Bottas az élen végzett. Rosszabb helyezése mögött azonban más körülmények is meghúzódnak.

“Nehéz pálya, hatalmas kihívást jelent, a hullámvasutazás hihetetlen és rengeteg helyen nem látni, hova megy az ember. A 8-as kanyar kijáratán egy ideig az eget nézzük, és ötletünk sincs, mi van a domb mögött. Elképesztő kihívás ez, és az aszfalt is tükörsima, ezért látni sokakat megcsúszni és megforogni.”

“Az első szabadedzés számomra jobban alakult, még ha az autó nem is volt túl jó. Utána változtattunk a beállításokon, de rettenetes lett a második gyakorlásra” – jegyezte meg a hatszoros világbajnok.