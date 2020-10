A koronavírus-járvány miatt újratervezett 2020-as Forma-1-es versenynaptárba bekerült a Portugál Nagydíj, a szervezők az Algarve pályára naponta közel 50 ezer nézőt vártak.

A hét elején már felmerült, hogy a járvány második hullámának egyre magasabb/rosszabb számai miatt a helyszíni nézők kérdésében változás jöhet, kedd estére pedig meg is történt a dolog, bejelentették, hogy 27 500 főben maximálják a napi nézőszámot, a már eladott jegyek egy részét pedig visszavonják – az állóhelyekre szólókat mind egy szálig.

„Ahogy köztudott, Portugália új intézkedéseket vezetett be a múlt héten koronavírus-járvány erősödése miatt, a kormány döntése alapjá több korlátozás is életbe lép az országban. Az intézkedések keretében az egészségügyi és közigazgatási hatóságok a Portugál Nagydíj helyszíni nézőit illetően is korlátozásokról döntöttek, konkrétabban tovább csökkentették a beengedhető nézők számát” – írták a pálya közleményében.

A szervezők jelezték, hogy a visszavont jegyek tulajdonosai számára keresik a megoldásokat, de rajtuk kívül is bárki belépőjét készek visszaváltani.