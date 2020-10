Mezőny egy része alsóbb kategóriákban már vezetett a 12 éve megnyitott Algarvén, a renault-s Daniel Ricciardo és a mercedeses Valtteri Bottas is csatázott ott annak idején a Brit Forma-3-ban.

Természetesen a korábbi tapasztalatokkal rendelkező versenyzők is a csapat szimulátorán készülnek a hétvégi fordulóra, de Bottas még egy lépéssel tovább megy, a finn otthon is gyakorol a Portugál Nagydíjra.

„Mindig jó dolog új pályára menni a Forma-1-gyel. Ahogy Mugellóban is láttuk, szuper valami új, valami más” – mondta.

„Én jártam már az Algarvén, tíz éve volt egy vagy két futamom rajta az F3-ban. Ismerem a pályát, a csapattal is készültem a szimulátoron, amikor eljutottam az angliai központban, és otthon is van szimulátorom, úgyhogy természetesen azon is készülök” – magyarázta a finn, aki a nürburgringi kiesése után 69 pontos hátrányba került címvédő csapattársával, Lewis Hamiltonnal szemben.