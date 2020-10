A koronavírus-járvány miatt újjászervezett 2020-as Forma-1-es versenynaptár felhizlalása érdekében korábban ejtett/esélytelen helyszínek is bekerültek a menetrendbe, a hétvégén például a száguldó cirkuszban 2013 óta nem szereplő Nürburgringen tartják az Eifel Nagydíjat.

Az október eleji időpont, pontosabban időjárás miatt többen is előre kifejezték aggodalmukat, ami eddig be is igazolódott, az első szabadedzést a hideg, esős és legfőképp ködös idő miatt – a mentőhelikopter nem tudott volna felszállni – le kellett fújni, ráadásul a hétvége folytatására is hasonló körülmények várhatók.

A brit Sky Sports a Haas csapatfőnökét, Günther Steinert kérdezte, hogy nem volt-e hiba az októberi nürburgringi versenyrendezés.

„Nem nevezném hibának. Idén semmi sem hiba. Bármelyik futam megtartása sikernek számít. Ajándék lónak ne nézd a fogát, ahogy mondani szokás. Valamit tető alá kellett hozni, ez volt a legjobb opció” – védte meg a döntést.

„És nem először látunk ilyen időjárást. Kit érdekel, ha holnap egy kicsit jobb idő lesz, vasárnap meg esni fog? Úgy gondolom, hogy idén bármilyen futam bármikor egy kis győzelemnek számít” – folytatta.