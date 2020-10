A Nürburgringen először és mostanáig utoljára 1984-ben rendeztek Forma-1-es futamot október elején, a koronavírus miatt átszervezett 2020-as naptárban viszont újra az őszi időpontra került az idén Eifel Nagydíj néven versenyt tartó pálya.

Az időjárás is ennek megfelelő lesz, az előrejelzések mind egyetértenek abban, hogy mindössze holnap, az első edzésnapon lehet 10 Celsius-fok felett a csúcshőmérséklet – 12-13 fok várható –, szombaton és vasárnap pedig 7-8 fokban köröznek majd az autók.

A hideghez ráadásul szél és többnyire felhős ég társul majd, a napfény lehet a ritkább jelenség, eső pedig mindhárom nap hullhat, igaz, a csapadék valószínűségében már nagyobb a szórás a meteorológiai szolgáltatók között. A péntek ígérkezik a legnedvesebb napnak, de vasárnap, a futam idejére is juthat zápor.

It is, erm, bracing at the Nurburgring! 🌨❄️#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/DeQHZpe4eU

— Formula 1 (@F1) October 8, 2020