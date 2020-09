Több áldozatot is követelt Szocsiban a kettes kanyar idén, amiben az FIA által kijelölt menekülőútnak is komoly szerepe volt. A rajt után Carlos Sainz alaposan össze is törte az autóját, amikor a kijelölt utat próbálta követni – igaz, nem volt kötelező fékezés nélkül belerongyolni a falba. “Ez a kanyar nem is létezhetne” – füstölgött a spanyol, miután elismerte, hogy ő hibázott.

A menekülőút kialakítása, és a vaskalapos, “csak azért is” jellegű időbüntetések miatt több versenyző is változtatásokat követel.

“Először is, ez az egyik legrosszabb kanyar az egész naptárban” – mondta George Russell, aki pont Sainzot követte a menekülőúton, de sikerült elkerülnie a balesetet.

“És másodszor, a kialakítása borzalmas a versenyzés szempontjából. Valójában egy korábbi versenyzői eligazításon már fel is vetettem, hogy lenne egy hely egy Bahrein-jellegű 1-es és 2-es kanyar kialakításához.”