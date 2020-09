Olvass tovább

Wolff hozzátette, még ha váltani is szeretett volna, a Ferrari biztosan megvétózta volna a döntést. “Joguk van ehhez, és ezt tiszteletben tartom. Én is hasonlóan gondolkodnék” – mondta, utalva Mattia Binotto Ferrari-csapatfőnök indoklására. Az olasz szakember is megerősítette, hogy nem engedték volna meg Wolffnak a pozíció elfoglalását.

“A Ferrari egyik joga, hogy megvétózza az F1 CEO-jának személyét. Döntésünk Totót illetően nem volt személyes, úgy hiszem, hogy ő is jó választás lett volna a szerepre, csakúgy mint Stefano. Azt azonban nem találtuk korrektnek, hogy egy olyan személyt jelöljenek, aki ennyire kapcsolatban áll a mai Forma-1-gyel” – indokolta a döntést Binotto.