“Másrészről nagyon örülni fogok Lewisnak. Maximálisan megérdemli az elmúlt években aratott és az idei sikereit. És nem tudom, marad-e, de arra tippelek, hogy igen, szóval a következő években is megérdemelten lesz sikeres. Vegyes érzéseim vannak.” Vettel 53 futamgyőzelemmel áll az örökranglista harmadik helyén.

Hamilton közben nem is igazán tudja, számára mit jelent a rekord. “Őszintén nem tudom, mit mondhatnék. Először is el kell végeznem a munkámat, Valtteri maga is elmondta, hogy nagyon gyors ezen a pályán. Oda kell figyelnünk a Red Bullra is, vagyis először is nyernem kell” – fogalmazott Hamilton.

“A rekord valószínűleg megtörténik valamikor. De nem tudom, mit jelent számomra, annyi minden történik a világon. Természetesen megtiszteltetés.”