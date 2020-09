Kaotikus eseményeket hozott a múlt vasárnapi Toszkán Nagydíj, kétszer is piros zászlóval kellett megszakítani a versenyt. Egy biztonsági autós szakasz után komoly baleset is történt a célegyenesben, emiatt többen is finoman kritizálták a versenyirányítást.

Valtteri Bottas és Lewis Hamilton is szóvá tette, hogy a biztonsági autón túl későn kapcsolták le a fényeket, ez pedig hozzájárult a kavarodáshoz. Hamilton még azt is hozzátette, hogy úgy érzi, a Forma-1-ben “próbálják minél izgalmasabbá tenni a versenyeket, de ezzel végül a versenyzőket veszélyeztetik.”

Michael Masi versenyigazgató kikérte magának a vádakat. “Az FIA szemszögéből a biztonság mindenek felett álló, és pont. Nincs miről beszélni” – fogalmazott Masi. “Ha valaki mást állít, az kifejezetten sértő.”

“Kritizálhatnak bárkit, akit csak akarnak. A fényeket ott kapcsolták le, ahol, de itt mégis a világ húsz legjobb versenyzője van. A Forma-3-as versenyen volt egy nagyon-nagyon hasonló újraindítás, mégis simán lement bármiféle incidens nélkül.”

A felügyelők a még versenyben lévő 18 pilóta közül tizenkettőt figyelmeztettek a baleset miatt.