Charles Leclerc nyolcadik, Sebastian Vettel pedig tizedik lett a Forma-1-es Toszkán Nagydíjon , ami a Ferrari 1000. nagydíjaként vonul be a történelemkönyvekbe. Ennél fényesebb jubileumról álmodhattak az olaszok, de az SF1000-es idei teljesítményét, illetve az elmúlt hétvégék alakulását tekintve már a kettős pontszerzést is sikerként könyvelhetik el Maranellóban.

Vettel a Ferrari teljesítménye előtt nem állt értetlenül, a piros zászló utáni állórajtra vonatkozó szabály előtt annál inkább. „Nem emlékszem, mikor csináltam utoljára ennyi rajtot egy nap. Nem igazán vagyok nagy rajongója ennek a szabálynak. Ha a pálya jó oldalán vagy, az óriási előny, de ha a piszkoson, azt nem tartom fairnek. Az autókra és az előzésekre kellene fókuszálnunk, ne lottót csináljunk az egészből” – panaszkodott a négyszeres világbajnok.

A szezon elején két dobogót is szerző Leclerc is már csak nyolcadik az egyéni értékelésben, míg a jövőre az Aston Martinhoz szegődő Vettel továbbra sem tudott elmozdulni a 13. helyről. A konstruktőri bajnokságban is egyre aggasztóbb a Ferrari helyzete, már a 7. helyen álló AlphaTauri is lőtávolon belülre került, 14 pont a különbség a két olasz gárda között.