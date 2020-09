Lewis Hamilton indulhat az élről a Forma-1-es Toszkán Nagydíjon, ami részben annak is köszönhető, hogy az időmérő edzés utolsó szakaszában a hétvégét eddig domináló Valtteri Bottasnak már nem volt lehetősége második próbálkozásra – javítási reményeinek Esteban Ocon tett keresztbe azzal, hogy a 3-as kanyar kijáratánál hibázott és megforgatta a Renault-t, ezzel előcsalogatva a sárga zászlókat.

Ocon drops it at the exit of Turn 3 in front of Valtteri Bottas, meaning he has to slow for yellow flags guaranteeing pole position number 95 for Lewis Hamilton in his career. #TuscanGP pic.twitter.com/lVIqBwbawx

— iGP Manager (@iGPManager) September 12, 2020