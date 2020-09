A versenyzőknek figyelniük kellett a szigorított pályahatárokra is a gyorskörökön: a 14-es kanyarban eddig szabadon át lehetett vágni a sikán jobbosát, de Michael Masi versenyigazgató a kvalifikáció előtt leszögezte, hogy kötelező legalább a rázóköveket érinteni.

At T14, a driver will be judged to have left the track if no part of the car remains in contact with the red, white and green apex kerb. pic.twitter.com/NMsRrPGAmQ

Az első pengeváltások során Bottas 29 ezreddel gyorsabb volt Hamiltonnál, a Mercedesek mögött Verstappen hátrányá már majd’ 6 tizedmásodperc volt. A 4-5. helyekre a Racing Point versenyzői ugrottak fel, mögéjük csatlakozott a Red Bull-lal Alexander Albon és a gyorsabbik Ferrarival Charles Leclerc. A másik vörös autóval Sebastian Vettel első köre csak a 14. helyre volt elég.

A kvalifikáció első szakaszának vége előtt Pierre Gasly (AlphaTauri), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), George Russell (Williams) és a két Haas volt a kiesőzónában. A hajrában néhány kivétellel szinte mindenki pályára hajtott, hogy javítson. Sokaknak ez sikerült is, így nem jutott tovább a monzai győztes Gasly, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), a két Williams és Kevin Magnussen (Haas). Russell a leggyorsabb körén komolyat rodeózott a kavicságyban is, de így is verte csapattársát.

I believe the technical term for this from George Russell is “the full send” #TuscanGP pic.twitter.com/XYGkHpenPV

A Q2-ben a megszokottakkal ellentétben nem kezdtek taktikázni a csapatok, ami a gumiválasztást illeti, mindenki a piros oldalfalú, lágy Pirelliket használva próbált továbbjutni. Az első mért körök után Hamilton állt az élen de csak 13 ezreddel volt gyorsabb Bottasnál. Verstappen is közelebb férkőzött, másfél tizedmásodperccel volt csak lassabb Hamilton idejénél. Őt a jelenlegi és a korábbi csapattársai Albon és a renault-s Daniel Ricciardo követték. A két Ferrari-pilóta közül Leclerc érezhette magát biztonságosabb helyzetben hetedik idejével, Vettel első köre a 13. helyre volt elég.

INCREDIBLE! 0.013s… 🤯 That’s all that splits Lewis and VB in Q2! pic.twitter.com/bztXueTddQ

A bokszutcában is zajlott az élet, a pályára tartó Verstappen majdnem ütközött az elsőre hatodik időt futó Lance Stroll Racing Pointjával.

Verstappen and Stroll getting cosy in the pit lane #TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/1DfxnRWbad

Az utolsó próbálkozás lehetőségével tízen éltek. Végül nem jutott tovább Lando Norris (McLaren), Danyiil Kvjat (AlphaTauri), Räikkönen, Vettel és Romain Grosjean (Haas). Hasonlóan Russellhez a Q1-ben, Kvjat is megjárta a nem leaszfaltozott részeket, komoly porfelhőt felverve ezzel.

Thanks Race Control, I didn’t know Kvyat went off track until I saw your notice. #TuscanGP #WTF1 @wtf1official pic.twitter.com/OkrXBRKorv

A Q3-as első felfutások után Hamilton 59 ezredmásodperccel vezetett Bottas előtt. Őt Verstappen 4, a másik Red Bull-lal Albon nyolctizedes hátránnyal követte, míg az ideiglenes harmadik sort Stroll és Ricciardo bérelte ki. Mögöttük Leclerc és a mclarenes Carlos Sainz következett, Sergio Pereznek (Racing Point) és Esteban Oconnak (Renault) még nem volt mért köre. A mexikói később teljesítette első mért körét, mellyel az ideiglenes tabella ötödik helyére ugrott előre.

First Q3 laps in and it’s advantage Lewis 👊 VB goes second, 0.059s between the pair!

Can the Finn respond on his second run… 👀 pic.twitter.com/58SV5ftGhi

