Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2020-as Forma-1-es Toszkán Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorlást – az első kettőhöz hasonlóan – Valtteri Bottas nyerte a Mercedesszel, megelőzve a Red Bull-os Max Verstappent párosát és csapatattársát, Lewis Hamiltont.

A pilóták 27 fokos levegő- és 39 fokos aszfalthőmérséklet mellett kezdhették meg a körözést Mugellóban. Először a Haas versenyzője, Kevin Magnussen hajtott a pályára. Őt többen is követték, de a korai percek csak a bemelegítésről szóltak mindenkinél.

Kevin is first onto the circuit!

Him and Romain both starting #FP3 on the 🟡 mediums. #HaasF1 #TuscanGP pic.twitter.com/6I2VFJv7LN

